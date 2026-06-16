Tras el debate realizado hoy en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, se consiguió dar tratamiento y aprobar dos expedientes clave que venían analizándose en torno a la regulación de las aplicaciones de transporte. La ordenanza se podría votar en el reciento este jueves.

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Al respecto, el concejal de la Coalición Cívica, Guido García, señaló que el texto original “ha sido modificado a partir de las respuestas recibidas por el Ejecutivo la semana pasada y también después de escuchar a los diferentes sectores y los aportes y los bloques”. Según el edil, la búsqueda de consensos fue fundamental para elaborar el dictamen final que crea un registro de empresas de tecnología de movilidad.

El edil detalló que las plataformas tendrán la obligación de registrarse ante el municipio y exigir a sus prestadores una serie de condiciones para garantizar la calidad del servicio. Entre los puntos acordados, mencionó la necesidad de contar con “licencia profesional expedida por la Dirección de Licencias de la Munidipalidad”, antecedentes penales de los conductores, vehículos identificados con seguro para transporte de pasajeros y una antigüedad máxima de 15 años.

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Para García, el principal logro de esta normativa es la previsibilidad laboral que otorga a los conductores del sector: “La buena noticia es que lo van a poder hacer sin riesgo a sanciones y con la posibilidad de trabajar de una manera más ordenada y previsible. Así que nos parece un paso más que positivo”.

En sintonía con la regulación de las plataformas, el concejal informó que la comisión también aprobó modificaciones en las ordenanzas que rigen a los taxis y remises, buscando equiparar las condiciones de competencia. En ese sentido, destacó que se logró aumentar la vida útil de sus unidades a 15 años y se avanzó en la quita de regulaciones obsoletas.

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El presidente de la comisión subrayó que se avanzó decididamente en “eliminando muchas cargas y restricciones que tenían por ejemplo de horarios, de inspecciones, desinfecciones, tasas que se les cobraban”, recordando además que a principio de año ya se había dejado sin efecto una tasa de transferencia que representaba un costo muy alto para el sector.

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“Se ha conseguido avanzar en un equilibrio y en que una competencia que permita a los usuarios poder elegir el servicio más conveniente y cada vez con una mayor calidad”, afirmó García.

El referente de la Coalición Cívica se mostró “muy contento de haber podido dar este paso”, aunque recordó que la propuesta todavía debe superar una instancia clave antes de implementarse en la ciudad.

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“Falta ahora que se pueda debatir en la sesión para que se convierta en ordenanza y que los marplatenses y quienes nos visitan puedan tener una mejor movilidad con una mejor cobertura y con más seguridad”, concluyó.