El Marplatense accedió al contrato entre la Municipalidad de General Pueyrredon y Minella Stadium S.A. para la explotación del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas. Además, de als obras que la firma se comprometió a hacer y aún no están a la vista. El documento fija una serie de obligaciones, derechos y responsabilidades para ambas partes. Estos son los principales puntos del acuerdo:

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1. Recuperación y puesta en valor del complejo

La empresa asume la obligación de ejecutar obras destinadas a recuperar y modernizar las instalaciones del estadio, el polideportivo y los espacios comprendidos dentro de la concesión. Los trabajos deberán ajustarse a los proyectos y plazos establecidos en la licitación.

2. Mantenimiento permanente

Además de las obras iniciales, Minella Stadium deberá garantizar el mantenimiento integral de las instalaciones durante toda la vigencia del contrato, incluyendo infraestructura, limpieza, servicios, conservación y seguridad.

3. Explotación comercial de los espacios

La firma podrá desarrollar actividades deportivas, culturales, recreativas y comerciales dentro de los sectores concesionados, generando ingresos a partir de eventos, alquileres y distintas explotaciones autorizadas.

4. Control del Municipio

La Municipalidad conserva facultades de supervisión sobre el cumplimiento del contrato. Podrá realizar inspecciones, exigir documentación, controlar las obras y verificar el estado general de las instalaciones.

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5. Régimen de multas y sanciones

El contrato contempla penalidades para distintos incumplimientos. Las sanciones pueden incluir apercibimientos, multas económicas e incluso la rescisión de la concesión en situaciones consideradas graves.

6. Seguros obligatorios

La empresa deberá contratar seguros específicos para cubrir daños a terceros, accidentes, responsabilidades civiles y cualquier contingencia derivada de la explotación de los espacios.

7. Garantías económicas

Minella Stadium está obligada a constituir garantías financieras destinadas a respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el contrato y responder ante eventuales incumplimientos.

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8. Responsabilidad sobre las instalaciones

La concesionaria será responsable por la conservación de los bienes concesionados y por los daños que pudieran producirse como consecuencia de las actividades desarrolladas dentro del predio.

9. Posibilidad de subcontratar servicios

El acuerdo permite la participación de terceros para determinadas actividades o servicios, aunque bajo condiciones específicas y manteniendo la responsabilidad principal en cabeza de la empresa adjudicataria.

10. Organización de eventos

La concesionaria podrá promover y organizar espectáculos deportivos, culturales y recreativos, respetando las condiciones establecidas por el Municipio y las normas de seguridad vigentes.

11. Fiscalización de las obras

Cada etapa de las intervenciones previstas deberá ser controlada y certificada mediante mecanismos de inspección establecidos en el contrato.

12. Causales de rescisión

El documento prevé distintos escenarios que podrían derivar en la finalización anticipada del vínculo contractual, entre ellos incumplimientos graves, abandono de obligaciones o violaciones reiteradas de las condiciones pactadas.

Con la firma del acuerdo, el Municipio transfirió a Minella Stadium la responsabilidad de recuperar, administrar y explotar los principales escenarios deportivos de Mar del Plata, aunque conservando facultades de control y fiscalización sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.