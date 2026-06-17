Punto por punto: qué dice el contrato que firmó el Municipio con Minella Stadium
El acuerdo firmado entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la empresa adjudicataria establece obligaciones de inversión, mantenimiento, explotación comercial y control estatal sobre el Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y sectores del Parque Municipal de los Deportes.
El Marplatense accedió al contrato entre la Municipalidad de General Pueyrredon y Minella Stadium S.A. para la explotación del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas. Además, de als obras que la firma se comprometió a hacer y aún no están a la vista. El documento fija una serie de obligaciones, derechos y responsabilidades para ambas partes. Estos son los principales puntos del acuerdo:
1. Recuperación y puesta en valor del complejo
La empresa asume la obligación de ejecutar obras destinadas a recuperar y modernizar las instalaciones del estadio, el polideportivo y los espacios comprendidos dentro de la concesión. Los trabajos deberán ajustarse a los proyectos y plazos establecidos en la licitación.
2. Mantenimiento permanente
Además de las obras iniciales, Minella Stadium deberá garantizar el mantenimiento integral de las instalaciones durante toda la vigencia del contrato, incluyendo infraestructura, limpieza, servicios, conservación y seguridad.
3. Explotación comercial de los espacios
La firma podrá desarrollar actividades deportivas, culturales, recreativas y comerciales dentro de los sectores concesionados, generando ingresos a partir de eventos, alquileres y distintas explotaciones autorizadas.
4. Control del Municipio
La Municipalidad conserva facultades de supervisión sobre el cumplimiento del contrato. Podrá realizar inspecciones, exigir documentación, controlar las obras y verificar el estado general de las instalaciones.
5. Régimen de multas y sanciones
El contrato contempla penalidades para distintos incumplimientos. Las sanciones pueden incluir apercibimientos, multas económicas e incluso la rescisión de la concesión en situaciones consideradas graves.
6. Seguros obligatorios
La empresa deberá contratar seguros específicos para cubrir daños a terceros, accidentes, responsabilidades civiles y cualquier contingencia derivada de la explotación de los espacios.
7. Garantías económicas
Minella Stadium está obligada a constituir garantías financieras destinadas a respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el contrato y responder ante eventuales incumplimientos.
8. Responsabilidad sobre las instalaciones
La concesionaria será responsable por la conservación de los bienes concesionados y por los daños que pudieran producirse como consecuencia de las actividades desarrolladas dentro del predio.
9. Posibilidad de subcontratar servicios
El acuerdo permite la participación de terceros para determinadas actividades o servicios, aunque bajo condiciones específicas y manteniendo la responsabilidad principal en cabeza de la empresa adjudicataria.
10. Organización de eventos
La concesionaria podrá promover y organizar espectáculos deportivos, culturales y recreativos, respetando las condiciones establecidas por el Municipio y las normas de seguridad vigentes.
11. Fiscalización de las obras
Cada etapa de las intervenciones previstas deberá ser controlada y certificada mediante mecanismos de inspección establecidos en el contrato.
12. Causales de rescisión
El documento prevé distintos escenarios que podrían derivar en la finalización anticipada del vínculo contractual, entre ellos incumplimientos graves, abandono de obligaciones o violaciones reiteradas de las condiciones pactadas.
Con la firma del acuerdo, el Municipio transfirió a Minella Stadium la responsabilidad de recuperar, administrar y explotar los principales escenarios deportivos de Mar del Plata, aunque conservando facultades de control y fiscalización sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.