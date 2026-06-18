El Concejo Deliberante de General Pueyrredon tratará este jueves el proyecto que busca regular y habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber en Mar del Plata.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Nuevos Aires y la Coalición Cívica, por lo que el oficialismo tendría asegurada la mayoría necesaria para su aprobación definitiva.

El proyecto crea un registro municipal para las empresas de tecnología que intermedian entre pasajeros y conductores mediante aplicaciones móviles. Entre las exigencias previstas, los conductores deberán contar con licencia profesional, certificado de antecedentes penales actualizado y documentación habilitante para circular.

Además, los vehículos deberán tener seguro específico para este tipo de servicios, VTV vigente y una antigüedad máxima de 15 años.

La normativa también establece que los viajes solo podrán ser contratados a través de plataformas digitales, quedando prohibida la captación de pasajeros en la vía pública, una modalidad que continuará reservada exclusivamente para los taxis.

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En paralelo, el Concejo también analizará una iniciativa destinada a modernizar el servicio de taxis, permitiendo la utilización de aplicaciones tecnológicas y ampliando de 10 a 15 años la vida útil permitida para los vehículos afectados al servicio.

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