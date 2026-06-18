Docentes nucleados en SUTEBA Multicolor llevan adelante este jueves un paro de 24 horas en General Pueyrredon y distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, en reclamo de una recomposición salarial y la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias. Sostienen que hay un 70% de adhesión.

Ads

Puede interesarte

En el marco de la medida de fuerza, los trabajadores de la educación se concentran desde las 11 frente a la sede del Consejo Escolar, ubicada en avenida Colón 6040, donde visibilizan una serie de reclamos vinculados a los salarios, las condiciones laborales y la situación de la infraestructura escolar.

Ads

Desde el sector disidente de SUTEBA afirman que la jornada registra un importante nivel de adhesión en establecimientos educativos del distrito. Según indican, numerosas escuelas alcanzan porcentajes de acatamiento de entre el 70% y el 100%, reflejando el malestar existente entre los docentes por la pérdida del poder adquisitivo.

Entre las problemáticas planteadas aparece la situación de la Escuela Secundaria Nº 12 del barrio Autódromo, cuya comunidad educativa reclama mejoras edilicias, más personal auxiliar y medidas vinculadas a las condiciones de seguridad y funcionamiento durante el invierno.

El principal eje del reclamo es la actualización salarial. Desde la agrupación sostienen que los ingresos actuales de docentes y preceptores se encuentran muy por debajo del costo de vida. En ese sentido, señalan que un preceptor que recién inicia percibe alrededor de 730 mil pesos mensuales, mientras que un maestro de grado cobra cerca de 850 mil pesos, cifras que consideran insuficientes frente al valor de la canasta familiar.

Ads

Además de la cuestión salarial, los docentes expresan su preocupación por la sobrecarga laboral, el pluriempleo, los problemas de infraestructura que afectan a distintos establecimientos educativos, el funcionamiento de IOMA y las dificultades vinculadas al sistema de licencias.

La medida de fuerza fue definida durante un plenario provincial de SUTEBA Multicolor que reunió a miles de docentes de distintos puntos de la provincia. Desde el sector adelantaron que, una vez concluida esta jornada, volverán a reunirse para analizar el escenario y debatir la continuidad de las acciones gremiales.

Entre los principales reclamos figuran la reapertura inmediata de las paritarias, un salario equivalente al valor de la canasta familiar por cargo, mayor presupuesto para educación, soluciones a los problemas edilicios de las escuelas, mejoras en las prestaciones de IOMA y medidas para enfrentar la sobrecarga laboral y los hechos de violencia que afectan a la comunidad educativa.

