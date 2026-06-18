El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves una jornada fresca e inestable en Mar del Plata, con cielo mayormente nublado, viento del norte y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

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La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 13°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con buena visibilidad y una humedad cercana al 88%.

Los vientos soplarán del norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que por la tarde rotarán al noroeste y podrían registrarse lluvias aisladas.

Para la noche se espera una temperatura de alrededor de 10°C, con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%..

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