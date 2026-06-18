Más de 550 profesionales rendirán entre hoy y mañana el examen para ingresar a las residencias médicas bonaerenses en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 20 de Septiembre 560. La jornada forma parte del proceso de selección para el ingreso al sistema de residencias de salud de la provincia de Buenos Aires, una instancia clave para la formación de médicos y profesionales sanitarios en distintas especialidades. “Vamos a estar viviendo una experiencia muy importante”, dijo el decano de la casa de estudios, Adrián Alasino.

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En ese sentido, el decano Alasino destacó en diálogo con El Marplatense la magnitud de la convocatoria y explicó que se trata de un hito institucional, dado el cambio en la modalidad de la evaluación: “Es la primera vez que se hace porque este examen antes estaba centralizado a nivel nacional, y desde el año pasado el gobierno decidió que cada provincia lo hacía en su lugar”. A Mar del Plata le corresponde la organización dentro de la Región Sanitaria VIII.

Sobre la logística del evento, la máxima autoridad de la facultad remarcó que se trata de un trabajo coordinado con la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Provincia, el cual demanda un esfuerzo humano y de seguridad muy estricto. “Requiere muchísimo, hay mucha gente involucrada porque hay muchos controles”, afirmó Alasino, revelando el riguroso protocolo de traslado del material: “Vienen los exámenes ploteados, precintados por Correo Argentino con custodia; todo un despliegue”.

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Asimismo, el decano hizo hincapié en el compromiso de la institución y en el factor clave de la simultaneidad de la prueba, explicando que la universidad pública puso a disposición tanto al personal como la infraestructura de la Facultad de Medicina para que el examen se desarrolle en sintonía con el resto de la provincia. “Vamos a estar en forma simultánea; también se hace con otras ciudades como La Plata”.

Por último, Alasino reflexionó sobre el impacto de esta jornada, manifestando el orgullo de la casa de estudios por el rol social y educativo que le toca cumplir en esta instancia. “Vamos a estar viviendo una experiencia muy importante y también haciendo un aporte de la universidad pública para que los profesionales puedan rendir acá”, concluyó

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