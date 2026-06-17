Punta Mogotes incorporó nuevas sillas anfibias para facilitar el acceso de personas con discapacidad motora o movilidad reducida a la playa y al mar. La medida se inscribe en el marco de una política de accesibilidad impulsada por la administración local.

Ads

Las nuevas unidades están construidas en aluminio de alta durabilidad, son plegables y desmontables, y pueden circular sobre arena, barro, césped y grava. Además, cuentan con flotabilidad garantizada, lo que permite su uso seguro tanto en el mar como en piletas, ríos o lagunas.

El administrador del complejo, Fernando Maraude, explicó que la iniciativa responde a una demanda creciente. “Es una política que nos hemos dado en Punta Mogotes desde que asumimos: trabajar la accesibilidad y garantizar la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de un día de playa y también ingresar al mar”, señaló.

Puede interesarte

Las sillas tienen un peso de 12,8 kilos con ruedas e incluyen apoyabrazos rebatibles, apoyapiés y un sistema de estabilidad diseñado para brindar mayor seguridad y comodidad tanto en tierra como en el agua. “Cada verano esta necesidad nos la plantean más personas. Son 24 balnearios y casi tres kilómetros de playa pública, con muchísimos visitantes, por eso entendimos que era una inversión importante y necesaria para dar igualdad de oportunidades”, agregó Maraude.

Desde la administración también recordaron que en los últimos años se avanzó con la instalación de rampas accesibles en distintos sectores del complejo, como parte de un plan integral de inclusión.

Ads

Las sillas estarán disponibles de manera gratuita en los cinco pasillos públicos donde funcionan las oficinas administrativas y los baños públicos. Para utilizarlas, las personas interesadas deberán presentar su DNI, retirarlas durante la jornada y devolverlas al finalizar.

Ads