La ciudad fue escenario esta semana de un operativo sanitario sin precedentes. La ablación y posterior traslado multiorgánico realizado en el Hospital Provincial Oscar Alende permitió la procuración de ocho órganos que fueron destinados a pacientes de distintos centros de salud del país, en una intervención que demandó una compleja coordinación médica y logística.

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El procedimiento fue posible gracias a la decisión solidaria de una familia donante y al trabajo conjunto de profesionales especializados que llevaron adelante la cirugía en el Hospital Interzonal General de Agudos. Según se informó, participaron equipos médicos encargados de las intervenciones cardíacas, torácicas y abdominales, en una operación que se desarrolló bajo estrictos protocolos y en tiempos ajustados.

Una vez concretada la ablación, comenzó una carrera contrarreloj para garantizar el traslado de los órganos. Ambulancias del SAME, acompañadas por efectivos policiales y móviles de apoyo, recorrieron la ciudad en código rojo hasta el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, desde donde las piezas anatómicas fueron derivadas hacia centros de alta complejidad, entre ellos el Hospital Garrahan y la Fundación Favaloro.

El éxito del operativo fue celebrado por distintos sectores vinculados a la salud pública. Sin embargo, también abrió una discusión sobre la necesidad de reconocer a todos los actores que participaron del procedimiento.

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En ese sentido, distintas voces destacaron que la intervención fue coordinada por el CUCAIBA y realizada íntegramente en el Hospital Provincial Oscar Alende, por lo que remarcaron la importancia de visibilizar el trabajo de los equipos médicos, del personal sanitario, de los organismos provinciales y de las instituciones involucradas.

Más allá de los reconocimientos, el operativo volvió a demostrar que la articulación entre diferentes niveles del sistema de salud resulta fundamental para concretar procedimientos de alta complejidad. Un trabajo silencioso que, en este caso, permitió transformar una pérdida irreparable en una nueva oportunidad de vida para varias personas.



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