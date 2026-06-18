La delegada de Suteba Multicolor en la Escuela Secundaria N°50, Nadia Martin, aseguró que la jornada de paro provincial registró en General Pueyrredon un nivel de adhesión cercano al 70% y estuvo acompañada por una movilización al Consejo Escolar para reclamar por diversas problemáticas que afectan a establecimientos educativos del distrito.

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Según explicó, durante la protesta integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N°12 presentaron una nota con firmas de vecinos, docentes y familias en la que detallan distintos problemas de infraestructura que atraviesa el establecimiento, entre ellos el desborde de la cámara séptica, la falta de vidrios, inconvenientes con la calefacción y deficiencias en materia de iluminación y seguridad.

"Los funcionarios no estaban cuando llegamos al Consejo Escolar, por lo que la comunidad tuvo que presentar la nota sin poder mantener una reunión. De todos modos, es importante haber logrado movilizarse ante la falta de respuestas que lleva muchos años", sostuvo la dirigente.

Martin también remarcó la situación salarial que atraviesan los trabajadores de la educación y cuestionó la falta de convocatoria a una nueva negociación paritaria. En ese sentido, afirmó que un preceptor percibe actualmente alrededor de 730 mil pesos mensuales, cifra que, según señaló, representa aproximadamente la mitad del valor de una canasta familiar.

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"Esto obliga a maestros, profesores y preceptores a tomar doble o triple cargo para poder sostener sus ingresos, generando una sobrecarga laboral muy importante", indicó.

Desde Suteba Multicolor consideraron que el alto nivel de adhesión registrado en distintos puntos de la provincia refleja el malestar existente entre los trabajadores del sector. Además, adelantaron que el próximo 3 de julio participarán de un plenario provincial en el que se definirán nuevas acciones para continuar con los reclamos.

"Vamos a seguir organizándonos y profundizando las medidas de lucha hasta obtener respuestas a una situación que vulnera el derecho a la educación", concluyó Martin.

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