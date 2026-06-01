El Gobierno nacional reglamentó este lunes distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral mediante los decretos 407, 408 y 409/2026. Las normas introducen cambios en el sistema de indemnizaciones por despido, establecen beneficios para la regularización de empleo no registrado y modifican aspectos vinculados a convenios colectivos, sindicatos y plataformas digitales.

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Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones por despido a través de aportes realizados por los empleadores. Los recursos serán administrados mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá a su cargo la recaudación de los aportes.

El nuevo esquema estará destinado a empleadores del sector privado y permitirá el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad. Según la reglamentación, los fondos deberán invertirse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la Argentina. La implementación efectiva del sistema fue postergada hasta el 1 de noviembre de 2026.

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Por otra parte, el Decreto 409 reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. La medida contempla condonaciones de hasta el 90% de las deudas por aportes y contribuciones para micro y pequeñas empresas, mientras que para medianas empresas los beneficios serán del 80% y para el resto de los empleadores del 70%.

Además, se dispuso una condonación total de obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. La deuda remanente podrá cancelarse mediante pago al contado con descuentos adicionales o a través de planes de facilidades que implementará ARCA.

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En paralelo, el Decreto 407 reglamentó aspectos relacionados con la negociación colectiva y la actividad sindical. Entre otras medidas, establece la convocatoria a renegociar convenios colectivos vencidos, fija nuevos criterios para el reconocimiento de personerías gremiales y regula el uso de horas sindicales.

La normativa también impulsa la digitalización de los vínculos laborales. A partir de ahora, la registración de trabajadores se realizará mediante los sistemas de ARCA, eliminando la obligación de llevar libros laborales físicos o digitales. Asimismo, los recibos de sueldo deberán incorporar información detallada sobre salario bruto, salario neto, contribuciones patronales y costo laboral total.

Otro de los cambios alcanza a las plataformas de transporte y reparto, cuya regulación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, mientras que en el sector de la construcción la registración laboral dejará de estar a cargo del IERIC para centralizarse en ARCA.

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Desde el Gobierno sostuvieron que las medidas buscan reducir cargas administrativas, fomentar la formalización del empleo y adecuar el sistema laboral a los procesos digitales actuales. Sin embargo, distintos sectores sindicales ya anticiparon cuestionamientos a algunos de los cambios introducidos por la reglamentación.

Fuente: NA