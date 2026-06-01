Reforma laboral: el Gobierno reglamentó cambios en indemnizaciones, empleo registrado y convenios
A través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó con la reglamentación de aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral mediante los decretos 407, 408 y 409/2026. Las normas introducen cambios en el sistema de indemnizaciones por despido, establecen beneficios para la regularización de empleo no registrado y modifican aspectos vinculados a convenios colectivos, sindicatos y plataformas digitales.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones por despido a través de aportes realizados por los empleadores. Los recursos serán administrados mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá a su cargo la recaudación de los aportes.
El nuevo esquema estará destinado a empleadores del sector privado y permitirá el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad. Según la reglamentación, los fondos deberán invertirse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la Argentina. La implementación efectiva del sistema fue postergada hasta el 1 de noviembre de 2026.
Por otra parte, el Decreto 409 reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), orientado a la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. La medida contempla condonaciones de hasta el 90% de las deudas por aportes y contribuciones para micro y pequeñas empresas, mientras que para medianas empresas los beneficios serán del 80% y para el resto de los empleadores del 70%.
Además, se dispuso una condonación total de obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. La deuda remanente podrá cancelarse mediante pago al contado con descuentos adicionales o a través de planes de facilidades que implementará ARCA.
En paralelo, el Decreto 407 reglamentó aspectos relacionados con la negociación colectiva y la actividad sindical. Entre otras medidas, establece la convocatoria a renegociar convenios colectivos vencidos, fija nuevos criterios para el reconocimiento de personerías gremiales y regula el uso de horas sindicales.
La normativa también impulsa la digitalización de los vínculos laborales. A partir de ahora, la registración de trabajadores se realizará mediante los sistemas de ARCA, eliminando la obligación de llevar libros laborales físicos o digitales. Asimismo, los recibos de sueldo deberán incorporar información detallada sobre salario bruto, salario neto, contribuciones patronales y costo laboral total.
Otro de los cambios alcanza a las plataformas de transporte y reparto, cuya regulación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, mientras que en el sector de la construcción la registración laboral dejará de estar a cargo del IERIC para centralizarse en ARCA.
Desde el Gobierno sostuvieron que las medidas buscan reducir cargas administrativas, fomentar la formalización del empleo y adecuar el sistema laboral a los procesos digitales actuales. Sin embargo, distintos sectores sindicales ya anticiparon cuestionamientos a algunos de los cambios introducidos por la reglamentación.
Fuente: NA
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