Dos hombres de 35 y 43 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves luego de una persecución en el barrio San Antonio. La Policía recuperó una camioneta Fiat Ducato que había sido robada horas antes.

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El procedimiento comenzó cerca de las 3.30, cuando personal del Comando de Patrullas Sur fue alertado por el 911 sobre un vehículo sospechoso en la zona de Reforma Universitaria y Hernandarias. Los efectivos encontraron la camioneta estacionada en Hernandarias al 8900, con las puertas abiertas y dos hombres en su interior.

Al advertir la presencia policial, ambos escaparon a pie e ingresaron a un terreno. Los agentes iniciaron una persecución y los localizaron dentro de una vivienda cuyo propietario manifestó no conocerlos y autorizó el ingreso de los efectivos.

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Durante la requisa preventiva al sospechoso de 35 años, la Policía secuestró una tijera modificada tipo “yuga” y un manojo de llaves. Ambos hombres quedaron aprehendidos.

Más tarde, los investigadores constataron que la Fiat Ducato había sido sustraída alrededor de las 0.30 en Matheu al 3400. El propietario se encontraba en la Comisaría Segunda realizando la denuncia por el robo cuando el vehículo fue recuperado.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro. Los dos aprehendidos fueron notificados por “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y serán trasladados a sede judicial.

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