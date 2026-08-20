Una investigación iniciada a partir del robo a un vehículo de correo derivó en un allanamiento de urgencia realizado por efectivos de la Comisaría 12ª, con apoyo del Comando de Patrulla Norte, en un domicilio ubicado en Termas del Río Hondo al 2300.

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Durante el procedimiento fueron aprehendidos cuatro adolescentes de 15 y 16 años y un joven de 19. La medida permitió además recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido denunciados como sustraídos o que quedaron vinculados a otras investigaciones.

Entre los objetos incautados se encontraron dos motocicletas presuntamente relacionadas con hechos delictivos, un cuadro de moto con la numeración suprimida, un arma de airsoft, un teléfono celular con pedido de secuestro y varias patentes de motovehículos.

Los efectivos también hallaron un matafuego y una camioneta Ford Transit perteneciente a la empresa OCASA. En el interior del inmueble había, además, 35 paquetes de correo de la compañía, que pudieron ser recuperados como parte del operativo.

Tras las actuaciones, la Fiscalía de Flagrancia dispuso iniciar una causa por robo triplemente agravado y encubrimiento contra el joven de 19 años, quien quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44.

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En cuanto a los cuatro menores involucrados, tomó intervención la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Se dispuso su notificación en el marco de la investigación y posterior entrega a sus respectivos progenitores.

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