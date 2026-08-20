Efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a un joven de 21 años en las inmediaciones del barrio Juramento, luego de que un transeúnte alertara a la Policía sobre la presencia de un individuo que exhibía un arma de fuego en la vía pública.

Ads

Al intentar ser identificado en Lanzilota, entre Mario Bravo y Calle 65, el sujeto emprendió la fuga e ingresó sin autorización al terreno de una vivienda de la zona. Allí se inició una persecución a pie que culminó cuando los efectivos lo localizaron oculto en el interior de un tanque de agua ubicado sobre el techo del inmueble.

Puede interesarte

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 Ultra Compact Pro, junto a dos cargadores, cinco municiones y una gorra. Posteriormente, el imputado fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para el reconocimiento médico de rutina.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, que dispuso la notificación de la causa por los delitos de violación de domicilio y portación ilegal de arma de guerra, además de su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Ads

Ads