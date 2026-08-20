Una mujer de 29 años fue detenida este miércoles luego de protagonizar un violento episodio en el que habría utilizado un bate de béisbol para atacar un automóvil estacionado.

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De acuerdo con la información del procedimiento, la sospechosa habría provocado la rotura de todos los cristales de un Volkswagen Fox, ocasionando importantes daños en el vehículo. Además, según se indicó, durante el episodio amenazó de muerte a la propietaria del rodado.

Tras recibir la intervención, efectivos del Comando de Patrullas lograron aprehender a la mujer y ponerla a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFIJE de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado de la acusada a la Unidad Penal N.º 50.

La mujer permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque y las responsabilidades correspondientes.

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