Un adolescente de 16 años fue aprehendido este domingo por la tarde en el barrio 2 de Abril, luego de que personal de la Subcomisaría Camet recuperara un automóvil que había sido robado minutos antes en la zona norte de Mar del Plata.

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El hecho se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de un Suzuki Fun rojo en inmediaciones de Lijo López al 7100. Según denunció la propietaria, dentro del vehículo había quedado una cartera con documentación y otros efectos personales.

Mientras se desarrollaba un operativo cerrojo para dar con el rodado, la víctima logró aportar la ubicación de un teléfono celular que permanecía dentro del automóvil. Gracias al sistema de geolocalización, los efectivos localizaron el vehículo en un sector de maizales ubicado entre calles Dachary y un camino rural del barrio 2 de Abril.

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Al llegar al lugar, los policías observaron el auto junto a dos sospechosos. Uno de ellos logró escapar entre los cultivos, mientras que el otro fue interceptado cuando intentaba huir con una notebook, un teléfono celular y diversos elementos presuntamente sustraídos. Entre los objetos secuestrados también se encontraron documentación personal, tarjetas bancarias y otras pertenencias de interés para la causa.

El Suzuki Fun fue recuperado y preservado para la realización de pericias, mientras que efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar. La investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El fiscal Dr. Carlos Russo dispuso la notificación de la formación de causa al menor por el delito de “Robo agravado en poblado y en banda”, el secuestro de los elementos hallados y su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán hasta su traslado a sede judicial.

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