Los lectores marplatenses tendrán una oportunidad especial para reencontrarse con la obra de Victoria Ocampo. Tras permanecer agotada durante décadas, la autobiografía de la escritora, ensayista y promotora cultural volverá a publicarse en una nueva edición cuyos ejemplares podrán adquirirse en Villa Victoria, la emblemática casona de Los Troncos que perteneció a la autora y que actualmente funciona como centro cultural.

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La reedición recupera los seis volúmenes que conforman la obra autobiográfica de Ocampo. En una primera etapa llegarán a las librerías los tres primeros tomos: El archipiélago, El imperio insular y La rama de Salzburgo. Los libros son el resultado de un trabajo de más de un año que incluyó tareas de digitalización, revisión, corrección y actualización editorial. Además, incorporan notas aclaratorias y criterios editoriales renovados para facilitar la lectura contemporánea.

La noticia tiene un valor especial para Mar del Plata. Villa Victoria fue durante años la residencia de verano de la familia Ocampo y uno de los lugares más ligados a la vida de la escritora fuera de Buenos Aires. La casa, construida en 1912 y convertida hoy en un importante centro cultural municipal, conserva gran parte del legado de quien fue una de las figuras más influyentes de la cultura argentina del siglo XX.

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Impulsada por la Asociación Amigos de Villa Ocampo y la Fundación SUR, la nueva edición busca acercar la obra de Victoria Ocampo a una generación de lectores que hasta ahora tenía dificultades para acceder a estos textos. Las versiones originales habían sido publicadas entre 1979 y 1984 y permanecían fuera de circulación desde hacía décadas.

Reconocida por fundar la revista Sur y por promover el intercambio intelectual entre la Argentina y algunas de las figuras más importantes de la literatura mundial, Ocampo dejó en su autobiografía un valioso retrato de la vida cultural, política y social de su época. La reedición permite recuperar esa mirada y, al mismo tiempo, fortalece el vínculo entre su legado y la ciudad que aún conserva una de sus residencias más emblemáticas.

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