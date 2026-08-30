El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para pedirle al Municipio que avance con trabajos de mantenimiento y mejora en las calles y en el alumbrado público del barrio El Progreso.

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La iniciativa surgió a partir de reclamos vecinales por el estado de la infraestructura del sector. Entre los principales problemas señalados aparecen las dificultades para circular, el deterioro de la trama vial y las deficiencias en la iluminación, situaciones que, según se advirtió, afectan la movilidad cotidiana y el acceso a distintos servicios.

Desde el bloque opositor remarcaron que el mal estado de las calles puede complicar el ingreso de ambulancias, móviles policiales, camiones de bomberos y vehículos de higiene urbana, además de generar dificultades para los propios vecinos que transitan por la zona.

También pusieron el foco en el alumbrado público y sostuvieron que una iluminación deficiente puede aumentar la vulnerabilidad durante la noche, limitar la circulación y perjudicar especialmente a quienes deben trasladarse por motivos laborales, educativos, familiares o para acceder a distintos servicios.

El proyecto plantea además la necesidad de que el Ejecutivo brinde información actualizada sobre el estado de la red vial de El Progreso, las intervenciones que ya se realizaron, las obras previstas y los plazos estimados para su ejecución.

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Desde Acción Marplatense señalaron que la distribución de obras y servicios debe ser equilibrada entre los distintos barrios y que atender este tipo de reclamos forma parte del objetivo de garantizar mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de vida en todo el Partido de General Pueyrredon.

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