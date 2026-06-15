La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, realizará el próximo sábado 27 de 10:30 a 14:00 el tercer encuentro del ciclo apícola Abejas, Polinización y Kiwi en el Nodo Rescate de Excedentes, ubicado en el predio de la Sociedad Rural (Ruta Nacional 226 km 17.5), con entrada libre y gratuita.

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La propuesta, organizada junto al Centro de Investigaciones Agrarias y Sociales (CIAS) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, busca generar un espacio de intercambio entre disertantes, productores y actores del sector apícola.

Durante la jornada se compartirán experiencias y conocimientos sobre el rol de los polinizadores en la producción frutícola regional, con especial énfasis en el cultivo de kiwi, una de las actividades productivas más relevantes del sudeste bonaerense.

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Especialistas y participantes abordarán la importancia de la polinización como servicio ecosistémico clave para la agricultura, así como el aporte de las abejas en la mejora del rendimiento y la calidad de los cultivos.

El encuentro forma parte de un ciclo que apunta a fortalecer la capacitación, la articulación entre actores y el desarrollo productivo local, destacando el valor estratégico de la apicultura en la región.

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Los interesados en participar deberán inscribirse hasta el viernes 26 a través del formulario online disponible en www.bit.ly/4e4cumv.

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