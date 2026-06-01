La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado invita a empresas a participar de la Ronda de Negocios de Alimentos Mar del Plata 2026, que se realizará el viernes 19 a las 08:30 en el NH Hotel Provincial (Patricio Peralta Ramos 2502).

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La iniciativa, impulsada junto a la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y el Cluster de Alimentos Mar del Plata, está orientada a vincular a distintos actores del sector alimenticio y su cadena de valor.

Durante la jornada, los participantes podrán agendar reuniones, generar contactos comerciales y acceder a potenciales clientes, con el objetivo de potenciar el crecimiento de las PyMEs y ampliar sus canales de comercialización.

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Además, empresas del rubro expondrán sus productos ante compradores de grandes cadenas, como supermercados y autoservicios, lo que permitirá explorar oportunidades de negocio vinculadas tanto a la distribución como a la incorporación de nuevos productos e insumos.

El objetivo central de la ronda es facilitar la concreción de acuerdos comerciales, promover la expansión hacia nuevos mercados y fortalecer la articulación entre los distintos eslabones del sector productivo.

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La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario online disponible en www.forms.gle/SbExaWSJGB8HqaRv9.