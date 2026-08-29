Vecinos de distintos sectores de Mar del Plata realizarán este sábado una radio abierta en la Plaza de la Revolución, con el objetivo de debatir problemáticas barriales y elaborar propuestas de manera conjunta.

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La jornada comenzará a las 15.30 en la plaza ubicada en el barrio Piloto y tendrá como principales ejes la seguridad, el futuro del predio Iacussa, la participación comunitaria y la generación de nuevos espacios para jóvenes.

Desde la organización plantearon que uno de los objetivos será recoger ideas de los propios vecinos para mejorar las condiciones de seguridad en la zona y fortalecer la participación en las decisiones que afectan a los barrios.

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Otro de los temas será el destino comunitario del predio Iacussa, sobre el cual se buscará conocer las distintas propuestas de quienes viven en el sector y abrir una instancia de intercambio.

También se debatirá sobre alternativas y actividades destinadas a los jóvenes, con la intención de impulsar nuevos espacios e iniciativas dentro de la comunidad.

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La convocatoria es organizada por Somos Barrio, espacio integrado por vecinos de Villa Primera, Sarmiento, Estación Norte y 9 de Julio. La actividad será abierta y desde la organización invitaron a los asistentes a acercarse con mate y reposera para participar de las charlas.

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