Una mujer de 30 años fue aprehendida luego de intentar ingresar marihuana a la Unidad Penal N°15 de Batán durante el horario de visitas.

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El hecho ocurrió en el sector de requisa del complejo penitenciario ubicado sobre la Ruta 88, a la altura del kilómetro 7,5. Durante el procedimiento de control, personal policial detectó que la visitante ocultaba entre sus prendas íntimas dos envoltorios de nylon negro que contenían una sustancia vegetal sospechosa.

Tras el secuestro del material, se realizó el correspondiente test orientativo, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa. Según se informó, el peso total de la droga incautada fue de 4,7 gramos.

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Ante la situación tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, que dispuso la notificación de formación de causa por el delito de “Suministro de Estupefacientes”, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Una vez cumplidas las actuaciones de rigor, la fiscalía ordenó la libertad de la imputada en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque la causa judicial continuará su curso.

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