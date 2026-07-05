El Municipio de General Pueyrredon informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos durante esta semana en la Mar del Plata, con atención en distintos puntos de lunes a miércoles y sin turno previo.

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El servicio funcionará en la Capilla San Pantaleón (Libertad y Ecuador) y en la Sociedad de Fomento Playa Serena (calle 445 350), de lunes a miércoles antes de las 08:00. En tanto, en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) se atenderá en los mismos días antes de las 10:00, además de una jornada especial el sábado a las 08:00.

Las castraciones serán por orden de llegada, con un cupo de 15 intervenciones por sede y un animal por persona, con el objetivo de garantizar el acceso al servicio en toda la comunidad.

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En paralelo, la vacunación antirrábica gratuita se brindará sin turno previo de lunes a miércoles de 08:00 a 13:00 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200) y de 10:00 a 12:00 en la Delegación Batán (Centenario y 155). Además, el martes de 09:00 a 12:00 se realizará en la Capilla San Pantaleón (Libertad y Ecuador) y el miércoles en el CAPS Cerrito (Cerrito 150).

Desde la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal recordaron que los animales deben asistir con las medidas de seguridad correspondientes: perros con correa, collar y bozal en casos necesarios, y gatos en transportadoras o bolsos, para evitar escapes y garantizar la seguridad durante la atención.

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