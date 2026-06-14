La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos. Como parte de la propuesta, antes de cada jornada se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

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Uno de los dispositivos funcionará en la Sociedad de Fomento López de Gomara, ubicada en Luzuriaga 790, donde atenderá de martes a viernes antes de las 8. En los mismos días y horario, otro quirófano móvil estará en la Asociación Civil 23 de Septiembre, en el barrio San Jorge, ubicada en Belgrano 11084.

Asimismo, de martes a viernes antes de las 9, los vecinos podrán acercarse a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani.

Las castraciones se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Desde el área municipal indicaron que se admitirá un solo animal por persona y que se efectuarán hasta 15 castraciones por sede para garantizar la accesibilidad del servicio.

Para consultar los requisitos y el cronograma actualizado, los interesados pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb o a mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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Vacunación antirrábica

La campaña gratuita de vacunación antirrábica continuará de martes a jueves, de 8 a 13, sin turno previo, en la sede de Zoonosis ubicada en Hernandarias 10200.

Además, el servicio estará disponible de martes a jueves, de 10 a 12, en la Delegación Batán, ubicada en Avenida Centenario y calle 155.

Por otra parte, se realizará una jornada especial de vacunación el jueves 18 de junio, de 9 a 12, en la Sociedad de Fomento López de Gomara, situada en Luzuriaga 790.

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Las autoridades solicitaron que concurra una única persona mayor de edad con DNI junto al animal. También recordaron que la vacuna se aplica de manera gratuita a perros y gatos mayores de tres meses y que no se inocula a hembras preñadas ni en período de lactancia.

Finalmente, remarcaron que los perros deben asistir con correa y collar, y que las razas consideradas potencialmente peligrosas, así como sus cruzas, deberán llevar bozal. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados, evitando cajas o el traslado suelto para prevenir escapes.