El escenario político colombiano dio un vuelco inesperado tras la primera vuelta presidencial. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se convirtió en la gran sorpresa electoral al obtener el 43,73% de los votos y posicionarse como favorito para el balotaje del próximo 21 de junio frente a Iván Cepeda, representante del oficialismo y heredero político del presidente Gustavo Petro.

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Con 47 años, De la Espriella se presenta como un outsider de la política tradicional. Aunque es una figura conocida en Colombia por su trayectoria como abogado mediático, esta es su primera experiencia electoral. Durante la campaña construyó una imagen de líder disruptivo, con un fuerte discurso contra la inseguridad y el crimen organizado.

El candidato del partido Defensores de la Patria se declara admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. Sus propuestas apuntan a reforzar la seguridad mediante políticas de "mano dura" contra grupos armados, narcotraficantes y organizaciones criminales, una de las principales preocupaciones de los colombianos.

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Antes de ingresar a la política, desarrolló una extensa carrera como abogado de alto perfil. Entre sus clientes más conocidos estuvieron empresarios y figuras envueltas en causas judiciales de gran repercusión, lo que le permitió ganar notoriedad pública y construir una base de seguidores.

De cara a la segunda vuelta, distintos analistas consideran que parte con ventaja debido al posible apoyo de sectores de centroderecha y derecha que quedaron fuera de la contienda. Si logra consolidar esos respaldos, podría convertirse en el próximo presidente de Colombia y poner fin a la experiencia de gobierno iniciada por Petro en 2022.

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Casado y padre de cuatro hijos, De la Espriella también ha construido una imagen vinculada a valores conservadores, con posturas contrarias al aborto y críticas a las políticas de género. Esa combinación de discurso de seguridad, perfil antisistema y conservadurismo social le permitió captar una porción importante del electorado y convertirse en uno de los principales protagonistas de la política colombiana.