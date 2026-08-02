Mar del Plata suma una nueva propuesta orientada a la cooperación internacional. Se trata de Europa Conecta Mar del Plata, una iniciativa que tiene como objetivo acercar las culturas europeas a la comunidad local mediante proyectos educativos, culturales e institucionales que fomenten el diálogo y la construcción de vínculos.

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El espacio se presenta bajo el lema "Conectando personas, culturas e instituciones" y plantea una agenda de trabajo centrada en el desarrollo de alianzas entre organismos públicos, entidades privadas, colectividades, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción del patrimonio histórico y cultural europeo, el impulso de actividades de formación e intercambio, la generación de encuentros entre instituciones y el fortalecimiento de la cooperación internacional desde una perspectiva local.

Desde Europa Conecta sostienen que la cultura constituye una herramienta para acercar sociedades y favorecer el entendimiento entre comunidades de distintos orígenes.

La propuesta es encabezada por Laura Albanese, directora general de la organización, y Marcelo Carrera, presidente honorario.

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En el marco de su presentación institucional en la ciudad, las autoridades de Europa Conecta mantuvieron una reunión con el director de la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones, Pablo Romano, acompañado por el responsable de Relaciones Institucionales y Prensa, Nicolás de la Cruz.

Durante el encuentro presentaron el proyecto y entregaron un dossier institucional con los ejes de trabajo de la organización, orientados a promover acciones conjuntas vinculadas a la cultura, la educación y la cooperación entre instituciones.

La iniciativa se propone consolidar una red de trabajo que permita desarrollar actividades abiertas a la comunidad y generar nuevos espacios de encuentro entre Mar del Plata y las distintas expresiones culturales europeas, con la intención de fortalecer los lazos históricos que unen a la ciudad con las colectividades del continente.

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