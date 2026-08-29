El Punto Digital Colinas de Peralta Ramos informó la apertura de inscripciones para los cursos y talleres de septiembre, que se dictarán en su sede ubicada en Einstein 1502, en el marco de las actividades de la Secretaría de Participación Ciudadana orientadas a la inclusión digital y la formación comunitaria.

Ads

La propuesta incluye cursos de idiomas en distintos niveles: Inglés Avanzado (lunes de 14:00 a 15:00), Inglés Inicial (miércoles de 17:30 a 18:30), Italiano Avanzado (martes de 15:00 a 16:00), Italiano Inicial (viernes de 15:00 a 16:00) y Francés (viernes de 13:30 a 15:00). En el área tecnológica se dictarán capacitaciones en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (martes a las 18:00), Operador de Ofimática Digital (miércoles a las 18:00) y Robótica para niños desde los 10 años (sábados de 10:00 a 11:30).

La oferta se completa con actividades artísticas como Teatro para Adultos (martes de 18:00 a 19:30) y Dibujo y Pintura (lunes de 14:00 a 16:00 y jueves de 16:00 a 18:00). Además, se brindará el curso de Manipulación de Alimentos, con clases presenciales los días 21 de 17:00 a 19:00, y el 22 y 29 a las 16:00. En paralelo, el Programa FinES para mayores de 18 años se desarrollará los lunes de 15:00 a 19:00 y los miércoles y jueves de 14:30 a 18:30.

Puede interesarte

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Ads

Ads