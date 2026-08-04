La Municipalidad de General Pueyrredon informó que ya se encuentra habilitada la anotación para los talleres que se desarrollarán durante el próximo mes en el espacio ubicado en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

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La oferta de idiomas incluye Inglés Avanzado, los lunes de 14 a 15; Inglés Inicial, los miércoles de 17.30 a 18.30; Italiano Avanzado, los martes de 15 a 16; Italiano Inicial, los viernes de 15 a 16; y Francés, los viernes de 13.30 a 15.

También quedan vacantes en las propuestas vinculadas con la tecnología. Ciberseguridad e Inteligencia Artificial se dictará los martes a las 18, mientras que Operador de Ofimática Digital tendrá lugar los miércoles a las 18.

En el área artística, se podrá participar de Teatro para Adultos, los martes de 18 a 19.30, y de Dibujo y Pintura, con encuentros los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16 a 18.

Además, continuará el Programa FINES, destinado a mayores de 18 años que quieran completar sus estudios primarios o secundarios. Las clases se realizarán los lunes de 15 a 19 y los miércoles y jueves de 14.30 a 18.30.

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Las personas interesadas pueden solicitar más información o conocer los requisitos a través del correo electrónico [email protected].

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