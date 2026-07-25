La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley que establece un régimen de gratuidad para la obtención, renovación, ampliación y recategorización de las licencias de conducir profesionales utilizadas por personal de seguridad y emergencias. La iniciativa se enmarca en el nuevo sistema provincial de habilitaciones para conductores profesionales.

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El texto incluye como destinatarios del beneficio a la Policía bonaerense que requiera licencia profesional para sus funciones, a los bomberos voluntarios reconocidos por la legislación provincial, al personal de Defensa Civil provincial y municipal, y a los trabajadores de los sistemas públicos de emergencias prehospitalarias, incluidos SAME y servicios equivalentes, cuando deban conducir vehículos sanitarios o de emergencia.

La exención abarcaría todos los costos asociados al trámite, entre ellos aranceles, tasas y derechos, exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, cursos obligatorios, certificaciones y estudios, emisión de la licencia y cualquier otro gasto previsto por la normativa vigente. El proyecto presentado por la diputada marplatense Sofía Pomponio aclara que la gratuidad no elimina requisitos técnicos ni evaluaciones, que deberán cumplirse íntegramente.

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El Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad encargada de aplicar la ley, dictar normas complementarias y firmar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para garantizar su ejecución. Además, el régimen será compatible con cualquier otra exención o asistencia económica prevista por normas vigentes.

En los fundamentos, Pomponio sostiene que la seguridad pública y la atención de emergencias son funciones esenciales del Estado, y que quienes conducen móviles policiales, autobombas o ambulancias deben contar con habilitaciones profesionales actualizadas. El nuevo régimen de licencias incorporó evaluaciones más estrictas, consideradas necesarias para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la diputada advierte que los costos de estos trámites recaen hoy sobre trabajadores que cumplen servicios esenciales, en muchos casos sin beneficio personal y, en el caso de los bomberos voluntarios, sin remuneración.

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El proyecto busca que el Estado provincial asuma esos costos, garantizando que el personal mantenga sus licencias al día y evitando que barreras económicas afecten la disponibilidad de conductores habilitados en situaciones de emergencia. Pomponio remarcó que la iniciativa no flexibiliza requisitos ni introduce excepciones en materia de seguridad vial, sino que apunta a remover obstáculos económicos que dificultan la prestación eficiente de servicios públicos críticos.

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