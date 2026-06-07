La propuesta busca modificar la Ley Impositiva bonaerense para eximir temporalmente del tributo a quienes refinancien consumos con tarjeta de crédito. Según argumentó la legisladora, el impuesto encarece el financiamiento y profundiza las dificultades económicas de miles de familias que utilizan esta herramienta para llegar a fin de mes.

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La iniciativa incorpora un artículo 46 bis a la Ley Impositiva N° 15.588 y establece que los usuarios que opten por abonar el pago mínimo y refinanciar el saldo restante no deberán afrontar el Impuesto de Sellos durante un período de un año.

Actualmente, la Provincia de Buenos Aires aplica una alícuota del 1,2% sobre los resúmenes de tarjetas de crédito y compra, gravamen que forma parte del esquema de recaudación tributaria provincial. Para Blanco, este costo adicional impacta especialmente sobre quienes ya atraviesan situaciones de endeudamiento.

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"Muchas personas recurren a las tarjetas para solventar gastos corrientes y enfrentan crecientes dificultades para cumplir con los pagos", sostuvo la diputada en los fundamentos del proyecto. En ese sentido, consideró que la eliminación temporal del impuesto permitiría reducir el costo total de la refinanciación y otorgar un margen financiero adicional a los consumidores.

La legisladora también advirtió que el tributo contribuye a generar un círculo de endeudamiento creciente, ya que incrementa los costos asociados a la financiación de consumos. Por ello, señaló que una política de alivio fiscal podría aportar mayor previsibilidad a la economía de los hogares bonaerenses.

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En los fundamentos de la iniciativa, Blanco sostuvo además que la capacidad recaudatoria del Estado no debería apoyarse en una mayor presión sobre los contribuyentes y planteó que el eventual costo fiscal de la medida podría compensarse mediante otros recursos tributarios provinciales.

El debate sobre el Impuesto de Sellos también llegó a otros bloques legislativos. Semanas atrás, diputados de La Libertad Avanza presentaron proyectos para eliminar el gravamen en operaciones vinculadas a inmuebles, automotores y tarjetas de crédito. Según datos citados en esas iniciativas, durante el primer trimestre de 2026 la Provincia recaudó alrededor de 400.000 millones de pesos por este concepto.

Fuente: Diputados bonaerenses