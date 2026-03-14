En medio de las últimas subas en el precio de la carne, desde una carnicería del centro de Mar del Plata aseguraron que el consumo se mantiene relativamente estable y que las promociones bancarias cumplen un rol clave para sostener las ventas.

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Sergio, carnicero con más de 20 años de experiencia en el rubro, explicó que los descuentos de billeteras virtuales y bancos, especialmente los de Cuenta DNI, generan un mayor movimiento de clientes. “Las promociones ayudan mucho, se nota cuando están vigentes porque aumenta el caudal de gente”, comentó a El Marplatense.

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En cuanto a los hábitos de compra, señaló que para el consumo diario los clientes priorizan cortes rendidores y accesibles. Entre los más elegidos se destacan las milanesas y los churrascos, especialmente con el inicio de las clases, cuando muchas familias buscan opciones rápidas para las comidas.

Además, indicó que también se incrementa la demanda de alternativas más económicas como el cerdo y el pollo elaborado. “La gente busca mucho precio, por eso salen bastante esos productos”, explicó.

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Para el fin de semana, en tanto, el asado continúa siendo el corte más buscado. Según detalló, en el local lo ofrecen a 12.900 pesos el kilo, lo que mantiene un buen nivel de ventas pese al contexto de aumentos. “Se vende muy bien y el consumo se mantiene bastante parejo”, afirmó.