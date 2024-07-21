Caída del consumo: cómo impacta en el sector de la carne vacuna
Los productores tomaron recaudos a la hora de invertir y vender su producción.
Los productores tomaron recaudos a la hora de invertir y vender su producción.
La medida durará hasta el 30 de octubre del corriente año. Lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Según medios estadounidenses, el cupo anual pasaría de 20.000 a 80.000 toneladas anuales.
Comerciantes del sector señalaron que, pese a los aumentos recientes en la carne, el consumo se mantiene gracias a descuentos como los de Cuenta DNI y a la elección de cortes más económicos para el día a día.
Las reuniones sociales de fin de semana se cortaron por la cuarentena, y los cortes de asado son los menos vendidos en el mercado. Las milanesas o hamburguesas son las más elegidas.
En el marco de la cuarentena social obligatoria, sale a la luz la labor de quienes trabajan en actividades esenciales. José distribuye carne vacuna y dialogó con EL MARPLATENSE para contar cómo es un día de trabajo frente a este contexto.
Al igual que en el resto del país, la compra minorista de los cortes vacunos es uno de los más bajos de los últimos tiempos, con la particularidad que los costos son menores por la gran competencia y oferta que existe, según explicó Mariela Miccio, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad