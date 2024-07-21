Carne Vacuna

Siendo más barata que en otros lugares, el consumo de carne bajó en Mar del Plata

Al igual que en el resto del país, la compra minorista de los cortes vacunos es uno de los más bajos de los últimos tiempos, con la particularidad que los costos son menores por la gran competencia y oferta que existe, según explicó Mariela Miccio, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad