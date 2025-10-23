Estados Unidos analiza elevar la cuota de importación de carne vacuna argentina desde las 20.000 toneladas por año a 80.000 toneladas anuales. Así lo reportaron medios norteamericanos en medio del lanzamiento de un plan de asistencia e incentivo para la producción ganadera estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho el domingo que una mayor apertura a las exportaciones argentinas de carne podría aliviar la oferta interna y bajar los precios en el mercado interno.

La Argentina tiene con EE.UU. un cupo anual de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada de 20.000 toneladas con aranceles bajos.

Funcionarios de Trump informaron la intención de cuadriplicar el cupo anual para la carne argentina. Fue en conversaciones con legisladores republicanos y representantes del sector agrícola norteamericano, según el sitio Político. La agencia Bloomberg también consignó que la ampliación es un hecho.

Las declaraciones de Trump sobre aumentar los envíos de carne vacuna desde la Argentina fue criticada con dureza por los grupos de ganaderos norteamericanos, que dijeron que las importaciones excesivas están desplazando la producción nacional.

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, confirmó que se negocia ampliar el cupo del producto con arancel reducido, pero que “no será mucha”.

Fuente: TN