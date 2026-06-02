El Colegio Nadino, ubicado en la Sexta Sección de la ciudad de Mendoza, prohibió que los alumnos lleven figuritas del Mundial 2026 al establecimiento, tras detectar situaciones de “desconcentración y alboroto” en el aula. La decisión fue comunicada a las familias a través de un mensaje de WhatsApp difundido por el equipo directivo.

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“¡Buen día, queridas familias! En esta oportunidad nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar la colaboración desde el hogar para que los estudiantes no traigan al colegio figuritas”, comienza el comunicado.

Según explicaron las autoridades, la medida busca evitar tres problemáticas principales: la distracción durante las clases, los conflictos entre compañeros derivados del intercambio de figuritas y la pérdida o extravío de los coleccionables, situaciones que requieren la intervención de docentes y directivos.

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El texto también advierte que los intercambios no se limitan a los recreos, sino que se extienden al horario de cursado, afectando el normal desarrollo pedagógico.

“Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico. Desde ya agradecemos la comprensión y colaboración de todas las familias”, concluye el mensaje.

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La decisión se da en medio del furor por el álbum del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y que moviliza a estudiantes de distintas edades.

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En contraste, otras instituciones educativas de Mendoza optaron por integrar la temática mundialista a sus actividades pedagógicas, incorporando propuestas que vinculan el fútbol con distintas asignaturas.

Con información de Infobae