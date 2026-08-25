Los prestadores de servicios para personas con discapacidad atraviesan una situación de fuerte preocupación debido a las demoras en el pago de sus honorarios. Así lo expresó Jéssica Machado, presidenta de ASPREDIS (Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión), quien aseguró que al 25 de agosto todavía existen prestaciones adeudadas de los meses de mayo y junio.

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“Los prestadores de discapacidad no hemos recibido aún hoy los honorarios correspondientes a los meses de mayo y junio”, sostuvo Machado, quien además cuestionó la falta de comunicación oficial por parte de los organismos que deben transferir los fondos para que las obras sociales puedan efectuar los pagos.

La titular de ASPREDIS remarcó que los profesionales ya brindaron las prestaciones y que habitualmente deben esperar entre 60 y 90 días para cobrar sus honorarios. Según advirtió, cuando esos plazos se extienden, la situación impacta directamente en las familias que dependen de esos ingresos para afrontar gastos básicos como alimentación, alquileres y servicios.

“Hoy somos los prestadores privados quienes estamos sosteniendo el sistema de prestaciones, pero ya no podemos esperar un día más”, manifestó Machado. En ese sentido, reclamó que el Estado explique los motivos de las demoras y dé una respuesta concreta sobre cuándo se regularizarán los pagos.

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La referente también alertó sobre las consecuencias que la crisis puede generar para las personas con discapacidad. “Si no hay prestadores, no hay prestaciones y entonces se vulneran los derechos”, señaló, al tiempo que planteó qué ocurrirá si los profesionales se ven obligados a suspender sus servicios por la falta de pago.

Desde Prestadores Unidos Mar del Plata y ASPREDIS insistieron en la necesidad de una respuesta urgente y remarcaron que la problemática afecta a prestadores de todo el país. “Queremos cobrar por el trabajo realizado, queremos cobrarlo en tiempo y forma y queremos que el Estado dé la cara”, expresó Machado.

Finalmente, calificó como “una total vergüenza” que profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad se encuentren atravesando una situación de “total precarización” y reclamó que se establezca una fecha concreta para el pago de los honorarios adeudados.

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