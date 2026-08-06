Un perito de parte presentó un informe de pericia mecánica en el marco de la investigación judicial caratulada "Miralles, Mariano Nicolás s/Homicidio culposo - Lesiones culposas", que tramita en la UFI y J N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia. El siniestro ocurrió el 22 de junio en la avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, donde murió Guadalupe Merlos, de 18 años, y varias personas resultaron heridas.

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El estudio fue confeccionado por el licenciado en Accidentología y Prevención Vial Gustavo Eduardo Hollmann, quien interviene como perito de parte del particular damnificado. Según consta en el documento, la pericia se efectuó tras una inspección realizada el 8 de julio sobre un colectivo Mercedes-Benz 1418 con carrocería Metalpar, identificado con dominio ONS379, correspondiente a una unidad de transporte público de pasajeros del partido de General Pueyrredon.

De acuerdo con el informe, el vehículo se encontraba secuestrado en el depósito judicial ubicado en la ciudad de Mar del Plata. Durante la inspección se llevó a cabo una verificación ocular y estática del rodado, que incluyó el sistema de frenos, la dirección, las luces, los elementos de seguridad y los instrumentos del vehículo.

El escrito, fechado el 4 de agosto de 2026, fue presentado ante la fiscalía como parte de las actuaciones de la causa. En la página aportada se deja constancia de las tareas realizadas y se anuncia un apartado de conclusiones, aunque ese desarrollo no forma parte del material enviado, por lo que no es posible conocer las conclusiones técnicas alcanzadas por el perito a partir de esta documentación.

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