La empresa Camuzzi advirtió sobre un incremento de agresiones hacia su personal operativo en Mar del Plata, en el marco de intervenciones en la vía pública, y confirmó que avanzó con denuncias penales contra personas involucradas en estos hechos.

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Según informó la distribuidora, muchas de las tareas que realiza su personal responden a obligaciones legales y normativas vinculadas a la seguridad pública. Entre ellas se encuentran rehabilitaciones del servicio, pruebas de estanqueidad de las instalaciones y el purgado a través de artefactos como cocinas.

En determinados casos, estas intervenciones implican medidas como el corte del suministro o el retiro del medidor en viviendas y comercios, especialmente ante situaciones de riesgo como conexiones clandestinas o instalaciones irregulares.

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En este contexto, la empresa alertó sobre un creciente nivel de conflictividad, con episodios que incluyeron empujones, amenazas, agresiones verbales y otros intentos de violencia física contra el personal técnico. Algunas de estas situaciones requirieron la intervención policial.

Desde la Unidad de Negocio Mar del Plata señalaron que estos hechos no solo afectan la integridad de los trabajadores, sino que también pueden derivar en la interrupción de las tareas, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad de los vecinos.

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Frente a este escenario, la compañía informó que decidió avanzar con denuncias penales con el objetivo de proteger a sus operarios, garantizar condiciones seguras de trabajo y asegurar la correcta finalización de las intervenciones en la vía pública.