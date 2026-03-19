La información fue dada a conocer por Tomás Dente a través de su cuenta de X.

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Según se supo, la actriz estaría atravesando un cuadro vinculado a problemas de presión. En un video que comenzó a circular en redes sociales, se la escucha decir que algunos valores “no le dieron bien”, lo que habría motivado su traslado para una mejor evaluación.



Si bien hasta el momento no hay una confirmación oficial, trascendió que Andrea se encontraría fuera de peligro y que el ingreso al centro de salud habría sido por precaución, con el objetivo de realizarle estudios más exhaustivos.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWEwSdNDjfB/?igsh=NjZ5OGpoMnQxZTFp

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