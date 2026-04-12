Un fuerte escándalo sacudió a Gran Hermano 2026 luego de que Yipio quedara en el centro de la polémica por un comentario ofensivo dirigido a su compañera Sol, en medio de una discusión dentro de la casa.

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El episodio ocurrió en la habitación, cuando la participante reaccionó con enojo porque la otra jugadora había dejado la puerta abierta. En ese contexto, lanzó una frase despectiva que rápidamente generó rechazo tanto dentro como fuera del reality.

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El video del momento se viralizó en redes sociales y provocó una ola de indignación entre los seguidores del programa, que cuestionaron sus dichos y consideraron que cruzó un límite. Muchos usuarios comenzaron a exigir sanciones e incluso su expulsión del certamen.

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La polémica se suma a una convivencia cada vez más tensa dentro de la casa, donde los cruces y enfrentamientos entre participantes son cada vez más frecuentes y generan repercusiones inmediatas en el público.

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