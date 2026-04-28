El nuevo pliego del transporte presentado por el Ejecutivo municipal fue cuestionado por la concejal de la oposición, Eva Ayala, quien advirtió que el debate en el Concejo Deliberante se está dando sin incorporar de manera efectiva la experiencia cotidiana de los usuarios. En ese sentido, planteó que, mientras se discute un esquema que regirá el sistema durante los próximos 20 años, “falta algo clave: la voz de los vecinos en el recinto”.

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Desde su mirada, el diagnóstico oficial sobre la necesidad de rediseñar el sistema -basado en superar el modelo radial y mejorar la conexión entre barrios- es correcto, pero resulta incompleto si no incorpora lo que sucede a diario con el servicio. Según explicó, a partir de un relevamiento impulsado por su bloque, “lo que aparece es muy claro: esperas largas, frecuencias que no se cumplen, unidades que no paran porque vienen llenas y barrios que, durante la noche y los fines de semana, quedan totalmente desconectados”.

En diálogo con El Marplatense, Ayala también remarcó que existen déficits estructurales que no pueden quedar relegados en la discusión del pliego, como el estado de las unidades, la falta de refugios adecuados, los problemas de accesibilidad y las fallas en las herramientas tecnológicas. “Esta es la experiencia real, la de todos los días, la de los marplatenses”, sostuvo.

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El nuevo proyecto del Ejecutivo -que volvió a comisión y constituye el tercer intento de avanzar con una licitación del servicio- contempla cambios de fondo, como la creación de una línea anular para conectar distintos puntos sin pasar por el centro, la implementación de servicios rápidos y complementarios, la construcción de centros de trasbordo y un sistema de boleto integrado que permita combinar viajes sin pagar un segundo pasaje. Sin embargo, la concejal sostuvo que aún hay interrogantes centrales sin respuesta.

En esa línea, advirtió que persiste la falta de precisiones oficiales sobre aspectos clave del pliego, como los costos, los plazos de implementación, el financiamiento de la infraestructura y los mecanismos de control del servicio. Además, cuestionó la ausencia de funcionarios del Ejecutivo en el proceso de discusión legislativa y señaló que “ni siquiera hay certezas de que vayan a presentarse, a dar explicaciones o a detallar cuál es la planificación del transporte para los próximos 20 años en la ciudad”.

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Frente a este escenario, Ayala planteó que, si no hay respuestas claras por parte del oficialismo, el eje de la discusión debe correrse hacia la ciudadanía. “Si no hablan los funcionarios, tienen que hablar -y estar en el centro de la conversación- los vecinos”, afirmó.

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En ese marco, aseguró que su espacio buscará trasladar al recinto las demandas relevadas y concluyó: “Vamos a llevar esas voces al recinto porque entendemos que el transporte se define con la gente adentro y no de espaldas a la ciudad”.