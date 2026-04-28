pliego transporte

Pliego del transporte: advierten que falta la voz de los usuarios
Desde la oposición exigieron la presencia de funcionarios municipales durante el debate en el Concejo. Y señalaron que faltan precisiones en aspectos clave.
Desde la oposición exigieron la presencia de funcionarios municipales durante el debate en el Concejo. Y señalaron que faltan precisiones en aspectos clave.
Las demoras en la discusión del nuevo Pliego ponen a contrareloj el Expediente que tuvo dictamen en Movilidad Urbana. Habría fuertes grietas en el propio bloque de Juntos por el Cambio.
El intendente consideró que las iniciativas del nuevo Pliego del transporte público de pasajeros y el plan de Reactivación para la construcción, son "necesarias para los vecinos" y dijo que es "clave la celeridad de los tratamientos con seriedad".