La Municipalidad de General Pueyrredon licitó una obra destinada a mejorar las condiciones de accesibilidad en el entorno de la rotonda del Golf, uno de los sectores más concurridos de Playa Grande. La intervención contempla la construcción de nuevas rampas y la adaptación de veredas para conformar un recorrido peatonal más seguro e inclusivo.

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El proyecto demandará una inversión oficial superior a 25 millones de pesos y prevé un plazo de ejecución de 90 días una vez adjudicados los trabajos. La apertura de las ofertas está prevista para el próximo 24 de julio.

Las mejoras se concentrarán en distintos cruces ubicados sobre la calle Formosa y su conexión con la costa y Aristóbulo del Valle. El objetivo es eliminar barreras arquitectónicas y dar continuidad a un circuito accesible en una zona de intensa circulación tanto de vecinos como de turistas.

Entre las tareas previstas figuran la construcción de rampas de hormigón, la colocación de pisos podotáctiles para personas con discapacidad visual, la reparación de veredas y cordones y la adecuación de desniveles para facilitar el tránsito peatonal.

Además, durante el desarrollo de la obra la empresa adjudicataria deberá implementar medidas de seguridad, como señalización y vallado de los sectores intervenidos, para minimizar las molestias y garantizar la circulación de peatones y vehículos.

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Con esta intervención, el Municipio busca ampliar la infraestructura accesible del frente costero y mejorar las condiciones de desplazamiento en uno de los puntos más transitados de Mar del Plata.

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