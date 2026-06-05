Pidieron tres días de duelo en Mar del Plata por la muerte del Indio Solari
El planteo incluye la declaración de duelo por tres días y críticas al Gobierno nacional por no haber organizado una despedida institucional.
Concejales de la oposición solicitaron al Ejecutivo municipal que decrete tres días de duelo en Mar del Plata y disponga que la Bandera Nacional permanezca a media asta por el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari.
El pedido plantea la necesidad de rendir homenaje a una figura central de la cultura popular argentina, destacando su influencia artística y su vínculo con amplios sectores de la sociedad.
Desde Acción Marplatense, la concejal Eva Ayala remarcó que “corresponde honrar a los ídolos populares que ganaron su lugar a puro arte y que forman parte de la identidad cultural y afectiva de millones de argentinos, argentinas y marplatenses”.
Asimismo, expresó cuestionamientos hacia el Gobierno nacional por no haber impulsado una despedida institucional. “Lamentamos que haya negado la posibilidad de una despedida institucional en el Congreso de la Nación o en la Casa Rosada”, señaló.
Por último, la concejal relacionó la muerte de Solari con la situación que atraviesa el país y remarcó: “Frente al odio, proponemos el abrazo y el respeto”.
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