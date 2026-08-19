El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación que lleva adelante el Gobierno nacional para la concesión del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

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El planteo surgió a partir de las características del esquema de inversiones previsto para la futura concesión. Gray cuestionó que se ponga el foco principalmente en el mantenimiento de las redes existentes y advirtió que podría quedar relegada la ampliación de la cobertura hacia barrios y zonas que todavía no cuentan con servicios adecuados.

Actualmente, AySA brinda agua potable a más de 11,4 millones de personas y servicios de saneamiento a unos 9,6 millones de habitantes de 26 municipios bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el intendente sostuvo que una eventual reducción de las inversiones podría profundizar las diferencias entre distritos y afectar especialmente a las localidades que se encuentran en proceso de crecimiento.

Gray también puso en duda que una concesión por 30 años garantice la universalización de los servicios. Por ese motivo, consideró que la participación de ABSA permitiría al Estado bonaerense mantener un papel estratégico en la prestación y orientar las inversiones hacia obras de infraestructura consideradas prioritarias para ampliar la cobertura.

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