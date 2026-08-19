La iniciativa propone establecer límites a los descuentos que se aplican sobre los haberes y crear herramientas para que los agentes públicos puedan reorganizar sus finanzas sin comprometer gran parte de sus salarios.

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La propuesta contempla la creación de un Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. Entre los principales puntos, establece que los descuentos derivados de obligaciones asumidas voluntariamente por los trabajadores no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que al menos el 70% del salario permanezca disponible para el empleado. Además, el ingreso efectivo no podrá quedar por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Al fundamentar la iniciativa, Berni sostuvo que el salario tiene un carácter alimentario y que el Estado debe intervenir para evitar que los trabajadores queden atrapados en un círculo de endeudamiento. Según explicó, muchos empleados públicos ven afectada una parte significativa de sus ingresos por descuentos vinculados a préstamos, mutuales y otras obligaciones financieras.

El proyecto también prevé la creación de un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero de adhesión voluntaria. Esta herramienta permitiría consolidar distintas deudas en una sola obligación, ampliar plazos de pago, reducir tasas de interés y adecuar las cuotas a la capacidad económica de cada trabajador. La intención es ofrecer una salida a quienes ya se encuentran en una situación financiera crítica y no logran afrontar sus compromisos.

Además, la iniciativa incorpora mayores controles sobre mutuales, cooperativas y otras entidades que realizan descuentos directos sobre los salarios de los empleados públicos. El objetivo es evitar que se generen compromisos financieros por encima de la capacidad de pago de los trabajadores y prevenir prácticas que afecten de manera desproporcionada sus ingresos.

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El proyecto prevé programas gratuitos de educación financiera destinados a brindar herramientas para la administración de los recursos personales, la evaluación de alternativas de financiamiento y la prevención de nuevas situaciones de sobreendeudamiento.

La propuesta llega en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y el crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas. De acuerdo con datos citados en la iniciativa, más de 20 millones de personas mantienen deudas con entidades bancarias y no bancarias, mientras que los créditos personales registraron un fuerte incremento desde 2023.

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