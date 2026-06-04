El presidente Javier Milei celebró la aprobación de 74 pliegos de jueces, destacando la decisión como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”, en un proceso impulsado por el Gobierno nacional junto al Ministerio de Justicia, pese a la inclusión del pliego de María Verónica Michelli.

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A través de su cuenta en X, el mandatario replicó un mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el que valoró el avance institucional y el respaldo político para concretar las designaciones. “EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, expresó Milei.

Por su parte, Mahiques sostuvo que se trata de “un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione” y subrayó que muchos de los postulantes llevaban más de ocho años esperando su designación tras haber superado los procesos de selección.

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El funcionario también agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su “apoyo constante”, y reconoció el trabajo de los senadores nacionales, en especial de la Comisión de Acuerdos, por la celeridad en el tratamiento legislativo.

Asimismo, extendió el reconocimiento al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su participación en el proceso que permitió avanzar con las designaciones.

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Desde el oficialismo señalaron que la aprobación de los pliegos marca el fin de un período de “parálisis” en el sistema judicial y representa un paso hacia la normalización institucional. “Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos”, concluyó Mahiques.

Con información de Noticias Argentinas