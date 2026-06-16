El Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales de la Municipalidad de General Pueyrredon presentó los resultados del relevamiento de personas en situación de calle realizado entre fines de abril y principios de mayo de 2026. El informe identificó a 431 personas en situación de calle o alojadas en dispositivos de asistencia, una cifra que representa un incremento del 29% respecto a 2025.

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Según el documento, 296 personas fueron encontradas pernoctando en la vía pública, mientras que el resto se encontraba alojado en distintos espacios de asistencia como Nazaret, Las Américas e Hijos de María.

El relevamiento se llevó adelante durante siete jornadas entre el 24 y el 30 de abril y los días 5 y 6 de mayo, en el horario de 6 a 10 de la mañana, franja elegida por ser el momento en que es posible localizar a una mayor cantidad de personas.

En cuanto al perfil de la población relevada, predominan los hombres, con 363 casos, aunque el informe destaca un fuerte crecimiento de mujeres en situación de calle: pasaron de 36 en 2025 a 68 en 2026. Desde el área municipal señalaron que este fenómeno requiere respuestas específicas y una mayor articulación de políticas públicas destinadas a este sector.

Respecto de las edades, la mayor concentración se ubica entre los 30 y los 59 años, aunque también se registraron personas mayores de 60 años que perciben jubilaciones o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes manifestaron que sus ingresos no alcanzan para afrontar el costo de un alquiler y cubrir gastos básicos.

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Otro dato relevante es que la mayoría de las personas relevadas obtiene ingresos a través de actividades informales, como trabajos no registrados, recuperación urbana, venta ambulante o tareas ocasionales. Además, muchas de ellas carecen de redes familiares o comunitarias de contención.

El informe también identificó a 18 personas que expresaron su intención de regresar a sus lugares de origen, provenientes principalmente de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, además de Santa Fe, Misiones, Mendoza, Corrientes, Córdoba y San Juan.

Ante este escenario, el municipio planteó una serie de líneas de acción que incluyen ampliar los espacios de alojamiento, fortalecer el trabajo con áreas de género, salud y empleo, evaluar la apertura de un centro de día, generar estrategias de inclusión social y coordinar recursos para facilitar el regreso de personas a sus ciudades de origen.

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