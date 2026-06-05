“Muy contentos con el fallo. Gracias a Dios se hizo justicia”. Ricardo Latorraca, familiar de los hermanos Rosana y Oscar Coronel, celebró la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata que condenó hoy a prisión perpetua a Víctor Figueroa, por el doble homicidio cometido el 23 de diciembre de 2023.

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Latorraca contó a El Marplatense que luego de que se dictara la sentencia, familiares y allegados a Rosana y Oscar se dirigieron hasta el cementerio, para recordar a las víctimas, ocasión en la que aprovecharon para dejar diversas ofrendas en los nichos donde descansan sus restos.

En un fallo dictado este mediodía por los jueces Jorge Rodríguez, Pablo Viñas y Roberto Falcone, el imputado fue hallado culpable de homicidio agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por violencia de género en el caso de Rosana Coronel, y de homicidio agravado en perjuicio de Oscar Coronel.

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Familiares y amigos dejaron su ofrenda en el lugar donde descansan los restos de Rosana y Marelo Coronel.

La sentencia también incluyó condenas por amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra, en línea con el pedido formulado por la fiscal Romina Díaz.

Según se expuso durante el debate oral, el hecho se desencadenó a partir de una discusión por música a alto volumen. En ese contexto, Marcelo Coronel intervino para defender a su hermana, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos.

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Como consecuencia del ataque, Rosana Coronel recibió un disparo en el cuello y su hermano un impacto en la cabeza. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el hecho, Figueroa intentó darse a la fuga en un vehículo, pero fue interceptado por personal policial en la zona de calle Magallanes al 11.400. En el automóvil se secuestró un revólver calibre.38, que había sido utilizado en el ataque.