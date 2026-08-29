El acceso al agua potable continúa siendo uno de los principales reclamos de los vecinos de Parque Hermoso. Daniela Domínguez aseguró que el barrio lleva más de tres décadas reclamando una solución y que muchas familias todavía utilizan agua extraída de sus propios terrenos.

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“Hace más de 30 años que luchamos por el agua y no tenemos respuesta”, señaló la vecina. Según explicó, el barrio está rodeado de quintas, no cuenta con cloacas y los pozos domiciliarios pueden verse afectados cuando se producen inundaciones. “El agua es turbia, de color marrón. Eso es lo peor que tenemos en el barrio”, sostuvo.

Actualmente cuentan con dos tanques comunitarios, aunque Domínguez remarcó que no todos pueden acceder a ellos por las distancias. En algunos casos, de acuerdo con información recopilada por los vecinos, las familias viven a 600 metros del tanque más cercano y, si este se encuentra vacío, deben trasladarse hasta un kilómetro. Para quienes residen a diez cuadras, buscar agua puede significar recorrer alrededor de dos kilómetros entre ida y vuelta.

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El reclamo tiene antecedentes de más de una década. En 2014 se presentó un pedido formal ante Obras Sanitarias y en 2019 se realizó un estudio hidroquímico sobre 30 pozos y canillas. Según la documentación difundida por los vecinos, aquel análisis detectó niveles de nitratos incompatibles con los considerados aceptables para agua de consumo doméstico. Ese mismo año se instaló un tanque comunitario y posteriormente se incorporaron otros durante la pandemia y en 2023.

La situación también alcanza a establecimientos educativos. Según el relevamiento vecinal, en escuelas de la zona se utiliza agua envasada provista por el Consejo Escolar y se solicita a los alumnos que lleven agua para beber. Domínguez también reclamó por el estado de las calles, la frecuencia del transporte público y el horario de atención de la sala sanitaria del barrio.

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Ante la falta de respuestas, vecinos de Parque Hermoso y Valle Hermoso convocaron a una reunión para este viernes 29 de agosto a las 15 en el Club Defensores de Parque Hermoso-Centro de Jubilados. Allí buscarán conocer el estado de la presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal, actualizar la situación del acceso al agua y definir nuevas acciones. “Esto sería lo más grave. Si se habla de nuestra problemática, sería muy importante”, concluyó Domínguez.

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