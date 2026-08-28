La Ecoasamblea Parque Camet volvió a denunciar el deterioro ambiental del predio y cuestionó la falta de intervención estatal frente a distintos problemas que, según sostiene, se profundizaron durante los últimos años.

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La organización recordó que se conformó hace seis años, luego de denunciar la tala de eucaliptos protegidos por la ordenanza 9717. Según planteó, aquellos ejemplares nunca fueron repuestos y desde entonces se sucedieron nuevas cesiones de sectores del parque a emprendimientos privados.

Entre los principales reclamos, la asamblea mencionó la ausencia de guardaparques, la acumulación de residuos domiciliarios, la construcción de canchas de césped sintético, el uso de iluminación que consideran perjudicial para la fauna y el estacionamiento de vehículos sobre sectores verdes. También aseguró que el impacto ambiental debería ser evaluado de manera integral.

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De acuerdo con el relevamiento difundido por la organización, en la parte que continúa siendo pública faltarían al menos 600 árboles y parte de los ejemplares que permanecen en pie presentan daños por incendios. Desde la Ecoasamblea advirtieron que esta situación afecta progresivamente las funciones ambientales del monte de eucaliptos.

La entidad también denunció actos de vandalismo en dos plazas que impulsó dentro del predio. Una de ellas fue instalada en un sector cedido por el Municipio al Club Unión y otra en un área que, según indicaron, pretende utilizar el Club El Biguá. “Nos han robado y roto varios elementos, no sabemos por quién y con qué intención”, señalaron.

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En paralelo, la Ecoasamblea continúa con jornadas comunitarias de limpieza. La próxima está prevista para este sábado 29 de agosto en Gandhi y La Aurora, con una convocatoria abierta a vecinos que quieran participar del mantenimiento del parque. “Nuestro objetivo es que Parque Camet tenga un cuidado ecológico integral junto con el arroyo La Tapera”, expresaron.

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