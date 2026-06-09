Mientras a nivel nacional se difundió una convocatoria a un paro de 72 horas de médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI, desde Mar del Plata aclararon que la medida no tendrá impacto en la ciudad y que la atención a los afiliados continuará con normalidad.

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El médico Guillermo Baltar explicó que la protesta fue impulsada por grupos de profesionales, principalmente de Córdoba, que reclaman una actualización urgente de los honorarios que perciben por la atención de jubilados y pensionados. Sin embargo, remarcó que se trata de una convocatoria extra gremial y que no fue organizada por las entidades que representan formalmente a los médicos de cabecera de PAMI.

"Esta medida no surgió de ningún grupo de médicos agremiados. Surgió en Córdoba, donde algunos profesionales se pusieron de acuerdo para organizar una medida, algo muy similar a lo que hicimos nosotros en abril", señaló Baltar.

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Además, indicó que APAMIA, la asociación que nuclea a los médicos de cabecera de PAMI, recomendó expresamente no adherir al paro para no interrumpir las negociaciones que actualmente mantiene con las autoridades de la obra social.

En ese contexto, Baltar aseguró que la adhesión en Mar del Plata es prácticamente inexistente. "Tenemos un grupo de unos 160 médicos y cuando apareció la convocatoria al paro, junto con el mensaje de APAMIA pidiendo que no adhiriéramos, la opinión general fue continuar trabajando. Por parar creo que no se expresó nadie", afirmó.

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El profesional también aclaró que la única medida de fuerza que algunos prestadores mantienen actualmente consiste en restringir la cantidad de turnos disponibles, priorizando la atención de situaciones urgentes por sobre las consultas programadas.

"La única medida que estamos teniendo por ahora es atender con restricciones, limitar los turnos y darle prioridad a lo urgente y no a lo programado", explicó.

De esta manera, los afiliados de PAMI en Mar del Plata no se verán afectados por la convocatoria nacional anunciada para esta semana y podrán continuar accediendo a la atención médica habitual, mientras continúan las negociaciones por una recomposición de los honorarios profesionales.